Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Weitere Sachbeschädigung in Kirche - Farbschmierereien am Sportplatz

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda. Am Dienstag (06.01.), zwischen 13.30 Uhr und 22 Uhr, zerstachen Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die beiden hinteren Reifen eines blauen Porsche Panamera, welcher in der Pacelliallee abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Weitere Sachbeschädigung in Kirche

Gersfeld. Zwischen Montag (05.01.),gegen 12.30 Uhr, und Dienstag (06.01.), gegen 8.45 Uhr, kam es in Gersfeld zu einer weiteren Beschädigung in einer Kirche. Diesmal war eine Kirche in der Günter-Groenhoff-Straße betroffen. Neben einen ausliegenden Gebetsanliegenbuch wurde auch das Altarbuch beschmiert. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist derzeit nicht bekannt. Die Tat steht nach derzeitigem Ermittlungsstand im Kontext mit der am Mittwoch (07.01.) veröffentlichten Sachbeschädigung in einem Kirchengebäude am Marktplatz: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6191652 Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien am Sportplatz

Dipperz. Am Dienstag (06.01.), gegen 14.30 Uhr, wurden auf dem alten Sportplatz in Dipperz durch einen aufmerksamen Bürger mehrere Farbschmierereien - unter anderem in Form von Hakenkreuzen - an Wänden und dem Boden festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Sachbeschädigung aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

