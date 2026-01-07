Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gersfeld (ots)

Am Mittwoch (07.01.) ereignete sich gegen 16:30 Uhr in Gersfeld auf Höhe der Wassekuppenstraße 1 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Eine 76-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia wollte von einem Parkplatz auf die Haupstraße ausfahren. Hierbei übersah diese offenbar eine Fußgängerin, welche sich hinter ihrem Pkw befand. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen RTW in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Raab, POK

