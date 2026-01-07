Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Auffahrunfall an Ampel

Fulda. Bei einem Unfall am Montag, (05.01.) entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Ein 49-jähriger Hyundai-Fahrer stand gegen 13 Uhr an der roten Ampel in der Schlossstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 54-jähriger Busfahrer dem vor ihm befindlichen Hyundai auf, als die Ampel auf grün schaltete.

Zusammenstoß beim Ausparken

Fulda. Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (06.01.). Ein 61-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 11.40 Uhr die Heinrichstraße und bog in die Sturmiusstraße ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Peugeot-Fahrer, welcher aus einer Parkbucht parallel zur Sturmiusstraße ausparkte und bereits zur Hälfte auf der Straße stand.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (05.01.) in der Zeit von 14.20 Uhr bis 14.25 Uhr, wurde ein grauer VW-Passat aus Bad Hersfeld, welcher in der Carl-Benz-Straße auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes parkte, im Bereich des hinteren linken Kotflügels durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Heringen. Am Dienstag (06.01.), gegen 5.40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus Heringen die Schubertstraße in Richtung L 3172. Ein 64- jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Salzungen befuhr mit seinem Audi die L 3172 aus Richtung Harnrode kommend in Richtung Heringen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit, konnte der Heringer nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw aus Bad Salzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Der 24-Jährige wurde leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (05.01.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein Opel-Mokka-Fahrer aus Bebra die B 83 aus Richtung Alheim-Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. In Höhe der Unfallstelle kam dem Fahrzeugführer ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, der in einer Rechtskurve einen Lkw überholte. Beide Fahrzeugführer versuchten jeweils nach rechts auszuweichen. Trotz dessen kam es zu einer Kollision der beiden Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda unter der Telefonnummer 06623-9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

