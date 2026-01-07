Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update - 800.000 Euro Sachschaden nach Lagerhallenbrand

Flieden (ots)

Am Dienstagnachmittag (06.01.) kam es gegen 17.35 Uhr zu einem großen Brandeinsatz im Fliedener Ortsteil Rückers (wir berichteten).

Nach derzeitigen Informationen wurde ein Mitarbeiter der betroffenen Firma auf einen Dachstuhlbrand der Lagerhalle, die sich in der Straße "Adenmühle" befindet, aufmerksam. Er alarmierte umgehend die Rettungsleitstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Flieden, Neuhof, Fulda und Schlüchtern waren kurze Zeit später mit einem Großaufgebot vor Ort und kämpften über mehrere Stunden gegen den Brand an. Währenddessen gelang es, diverse Fahrzeuge aus der Halle zu fahren und vor den Flammen in Sicherheit zu bringen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Brandursachenermittler der Fuldaer Kriminalpolizei werden diese voraussichtlich im Laufe des Donnerstags (08.01.) in Augenschein nehmen. Die Ermittlungen hierzu dürften aufgrund des Ausmaßes des Brandes eine längere Zeit in Anspruch nehmen.

Vor Ort waren neben den Einsatzkräften der Feuerwehren zudem die Untere Wasserbehörde sowie das THW, durch welches die Statik der Halle überprüft wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf etwa 800.000 Euro.

Überschattet wird der Großbrand von einem tragischen Vorfall: Ein 27-jähriger Feuerwehrmann aus der Gemeinde Flieden erlitt beim Aufbau der Wasserversorgung abseits des Brandes einen medizinischen Notfall. Er wurde umgehend medizinisch versorgt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell