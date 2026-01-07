PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update - 800.000 Euro Sachschaden nach Lagerhallenbrand

Flieden (ots)

Am Dienstagnachmittag (06.01.) kam es gegen 17.35 Uhr zu einem großen Brandeinsatz im Fliedener Ortsteil Rückers (wir berichteten).

Nach derzeitigen Informationen wurde ein Mitarbeiter der betroffenen Firma auf einen Dachstuhlbrand der Lagerhalle, die sich in der Straße "Adenmühle" befindet, aufmerksam. Er alarmierte umgehend die Rettungsleitstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Flieden, Neuhof, Fulda und Schlüchtern waren kurze Zeit später mit einem Großaufgebot vor Ort und kämpften über mehrere Stunden gegen den Brand an. Währenddessen gelang es, diverse Fahrzeuge aus der Halle zu fahren und vor den Flammen in Sicherheit zu bringen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Brandursachenermittler der Fuldaer Kriminalpolizei werden diese voraussichtlich im Laufe des Donnerstags (08.01.) in Augenschein nehmen. Die Ermittlungen hierzu dürften aufgrund des Ausmaßes des Brandes eine längere Zeit in Anspruch nehmen.

Vor Ort waren neben den Einsatzkräften der Feuerwehren zudem die Untere Wasserbehörde sowie das THW, durch welches die Statik der Halle überprüft wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf etwa 800.000 Euro.

Überschattet wird der Großbrand von einem tragischen Vorfall: Ein 27-jähriger Feuerwehrmann aus der Gemeinde Flieden erlitt beim Aufbau der Wasserversorgung abseits des Brandes einen medizinischen Notfall. Er wurde umgehend medizinisch versorgt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

  06.01.2026 – 18:24

    POL-OH: Größerer Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Flieden - Rückers

    Landkreis Fulda (ots) - ERSTMELDUNG: Am Dienstagnachmittag (06.01.) wurde durch einen Anwohner gegen 17.37 Uhr gemeldet, dass es am Ortsausgang von Flieden - Rückers, Richtung Autobahn A 66, brennen würde. Vor Ort stellten Feuerwehr und Polizei fest, dass wohl eine Halle bzw. Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens brennt / Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr und ...

    mehr
  06.01.2026 – 11:16

    POL-OH: Mülltonnenbrand

    Vogelsbergkreis (ots) - Schotten. Am frühen Donnerstagmorgen (01.01.), in der Zeit von 0.30 Uhr bis 0.45 Uhr, stellte ein aufmerksamer Anwohner der Bornwiesenstraße im Ortsteil Rainrod einen brennenden Müllcontainer fest. Durch die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise schnell abgelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen zündete ein Unbekannter in der Mülltonne einen Feuerwerkskörper und entfernte sich anschließend in unbekannte ...

    mehr
  06.01.2026 – 11:13

    POL-OH: Randalierer am Werk

    Fulda (ots) - Hünfeld. Am Mittwoch (31.12.), um 22.14 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Försterstraße ein Roller des Herstellers "Peugeot" beschädigt. Nachdem ein Spiegel abgetreten wurde, zerkratzten die Täter auch noch die Plastikverkleidung des Fahrzeugs. Anschließend wurde eine Gartenzugangstür aus Holz zerstört und gegen die heruntergelassenen Rollläden eines Wohnhauses geschlagen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das ...

    mehr
