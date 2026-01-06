PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnenbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten. Am frühen Donnerstagmorgen (01.01.), in der Zeit von 0.30 Uhr bis 0.45 Uhr, stellte ein aufmerksamer Anwohner der Bornwiesenstraße im Ortsteil Rainrod einen brennenden Müllcontainer fest. Durch die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise schnell abgelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen zündete ein Unbekannter in der Mülltonne einen Feuerwerkskörper und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

