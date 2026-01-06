Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnenbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten. Am frühen Donnerstagmorgen (01.01.), in der Zeit von 0.30 Uhr bis 0.45 Uhr, stellte ein aufmerksamer Anwohner der Bornwiesenstraße im Ortsteil Rainrod einen brennenden Müllcontainer fest. Durch die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise schnell abgelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen zündete ein Unbekannter in der Mülltonne einen Feuerwerkskörper und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell