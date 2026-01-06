Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Randalierer am Werk

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Mittwoch (31.12.), um 22.14 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Försterstraße ein Roller des Herstellers "Peugeot" beschädigt. Nachdem ein Spiegel abgetreten wurde, zerkratzten die Täter auch noch die Plastikverkleidung des Fahrzeugs. Anschließend wurde eine Gartenzugangstür aus Holz zerstört und gegen die heruntergelassenen Rollläden eines Wohnhauses geschlagen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

