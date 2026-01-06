POL-OH: Randalierer am Werk
Fulda (ots)
Hünfeld. Am Mittwoch (31.12.), um 22.14 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Försterstraße ein Roller des Herstellers "Peugeot" beschädigt. Nachdem ein Spiegel abgetreten wurde, zerkratzten die Täter auch noch die Plastikverkleidung des Fahrzeugs. Anschließend wurde eine Gartenzugangstür aus Holz zerstört und gegen die heruntergelassenen Rollläden eines Wohnhauses geschlagen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Jonas Trabert
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell