Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht in Alsfeld | dunkelgrauer VW-Polo beschädigt

Am Montag (05.01.) kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Alsfelder Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort abgestellter dunkelgrauer VW-Polo wurde in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt.

Es entstand Sachschaden auf der kompletten Länge der Beifahrerseite in einer Höhe von ca. 5.000 Euro.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

