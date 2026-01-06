Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Unbekannte entwendeten am Montag (05.01.), zwischen 13 und 13.50 Uhr, von einem in der Breitenstraße vor einer Bankfiliale abgestellten VW Polo das vordere amtliche Kennzeichen "ROF-PP 97". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kirchheim. Von einem auf einem Parkplatz in der Gersdorfer Straße abgestellten Lkw entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag (23.12.), gegen 18 Uhr, und Montag (05.01.), gegen 8.30 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-KA 267". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

