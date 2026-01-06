Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Größerer Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Flieden - Rückers

Landkreis Fulda (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Dienstagnachmittag (06.01.) wurde durch einen Anwohner gegen 17.37 Uhr gemeldet, dass es am Ortsausgang von Flieden - Rückers, Richtung Autobahn A 66, brennen würde. Vor Ort stellten Feuerwehr und Polizei fest, dass wohl eine Halle bzw. Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens brennt / Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde durch den Brand niemand verletzt. Aktuell wird die Bevölkerung in diesem Gebiet gebeten , die Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen / Klimaanlagen auszuschalten. Eine entsprechende Warnung über die Medien wurde veranlasst. Es wird gebeten, die Einsatzkräfte vor Ort nicht zu behindern / zu blockieren. Beim Vorliegen von weiteren belastbaren Informationen wird unaufgefordert nachberichtet.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda, Messner, EPHK

