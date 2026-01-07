Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung in Kirche

Fulda (ots)

Gersfeld. Am Montag (05.01.), zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, randalierten Unbekannte in einer Kirche am Markplatz. So wurden unter anderem mehrere Kerzen beschädigt und teilweise Jackenaufhänger aus der Wand gerissen. Es entstand nach derzeitigen Schätzungen ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

