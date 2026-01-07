PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung in Kirche

Fulda (ots)

Gersfeld. Am Montag (05.01.), zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, randalierten Unbekannte in einer Kirche am Markplatz. So wurden unter anderem mehrere Kerzen beschädigt und teilweise Jackenaufhänger aus der Wand gerissen. Es entstand nach derzeitigen Schätzungen ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 08:59

    POL-OH: Update - 800.000 Euro Sachschaden nach Lagerhallenbrand

    Flieden (ots) - Am Dienstagnachmittag (06.01.) kam es gegen 17.35 Uhr zu einem großen Brandeinsatz im Fliedener Ortsteil Rückers (wir berichteten). Nach derzeitigen Informationen wurde ein Mitarbeiter der betroffenen Firma auf einen Dachstuhlbrand der Lagerhalle, die sich in der Straße "Adenmühle" befindet, aufmerksam. Er alarmierte umgehend die Rettungsleitstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Flieden, Neuhof, ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 18:24

    POL-OH: Größerer Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Flieden - Rückers

    Landkreis Fulda (ots) - ERSTMELDUNG: Am Dienstagnachmittag (06.01.) wurde durch einen Anwohner gegen 17.37 Uhr gemeldet, dass es am Ortsausgang von Flieden - Rückers, Richtung Autobahn A 66, brennen würde. Vor Ort stellten Feuerwehr und Polizei fest, dass wohl eine Halle bzw. Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens brennt / Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr und ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:16

    POL-OH: Mülltonnenbrand

    Vogelsbergkreis (ots) - Schotten. Am frühen Donnerstagmorgen (01.01.), in der Zeit von 0.30 Uhr bis 0.45 Uhr, stellte ein aufmerksamer Anwohner der Bornwiesenstraße im Ortsteil Rainrod einen brennenden Müllcontainer fest. Durch die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise schnell abgelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen zündete ein Unbekannter in der Mülltonne einen Feuerwerkskörper und entfernte sich anschließend in unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren