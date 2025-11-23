Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Abnahme der Kinderflamme 1 in Spaden - 16 Kinder meistern erfolgreich die Prüfung

Schiffdorf (ots)

Am 22. November 2025 fand im Feuerwehrhaus Spaden die Abnahme der Kinderflamme 1 der Spadener Wasserdrachen, welche durch Franziska Vetter geleitet wird, und der Geestensether Feuersalamander, geleitet durch Mandy Monsees, statt. Insgesamt 16 Kinder - acht aus Spaden und acht aus Geestenseth - stellten sich den verschiedenen Aufgaben und bestanden die Prüfung erfolgreich.

Zu den Aufgaben gehörten unter anderem das Thema Erste Hilfe, der richtige Umgang mit Kerzen, Zielspritzen, den Notruf richtig abzusetzen und zu erkennen, von wo die Feuerwehr Löschwasser bekommt.

Im Anschluss überreichten der stellvertretende Gemeindebrandmeister Christian Lührs, die stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwartin Sandra Lührs, sowie der Spadener Ortsbrandmeister Florian Hencken die Urkunden und Anstecknadeln an die stolzen Nachwuchsbrandschützer.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Hotdogs, die bei Groß und Klein gut ankamen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben.

