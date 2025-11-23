Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Zwei Einsätze an einem Tag - Brandmeldeanlage löst aus

Schiffdorf (ots)

Am Mittwoch wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gleich zweimal in die Schleusenstraße, in eine Tagespflegeeinrichtung, zu ausgelösten Brandmeldeanlagen alarmiert. Zunächst wurden die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte gegen 09:10 Uhr alarmiert und am Abend, gegen 19:45 Uhr.

Nach Ankunft der Feuerwehr konnte zügig Entwarnung gegeben werden. Bei dem ersten Einsatz in den Vormittagsstunden stand ein Toaster auf der Herdplatte, welche in Betrieb genommen wurde, und dadurch den Toaster zum Schmelzen brachte und eine Rauchentwicklung auslöste. Am Abend war der Grund für die ausgelöste Brandmeldeanlage Essen welches beim Zubereiten für eine Rauchentwicklung sorgte. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war kein weiteres Eingreifen notwendig.

