Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Werkzeugen - Hausfassade beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Werkzeugen

Alsfeld. In der Zeit von Dienstag (06.01.), 22 Uhr, bis Mittwoch (07.01.), 6.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf die Ladefläche eines in der Oberroder Straße in Liederbach geparkten weißen VW-Crafter. Anschließend hebelte sie eine dort befindliche Kiste auf und entwendeten hieraus mehrere Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 60 Euro.

Romrod. Auch in der Lutherstraße in Romrod machten sich Unbekannte in der Zeit von Dienstag (06.01.), 16 Uhr, bis Mittwoch (07.01.), 9.45 Uhr, an einem geparkten Kleintransporter zu schaffen. Mittels nicht bekannten Gegenstand schlugen die Täter eine Scheibe des weißen Sprinters ein und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hausfassade beschädigt

Lauterbach. Am Mittwochnachmittag (07.12.), in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr, warfen Unbekannte ein Ei gegen die Fassade eines Einfamilienhauses in der Hainigstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell