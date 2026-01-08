PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen entwendet

Bad Hersfeld. Von einem Opel Crossland, der auf einem Parkplatz in der Robert-Heil-Straße geparkt war, entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag (23.12.) und Dienstag (06.01.) das hintere amtliche Kennzeichen "VB-PP 121". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 11:47

    POL-OH: A4 - Sattelauflieger in Brand

    Friedewald (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (08.01.), gegen 5.45 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen mit seinem Sattelzug die BAB 4 von Kirchheim kommend in Richtung Wildeck-Hönebach. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf Höhe der Anschlussstelle Friedewald zunächst zu einem Reifenschaden auf der rechten Seite des mit Kaffee und Edelstahl beladenen Sattelaufliegers. Nur kurze Zeit später stellte ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 20:41

    POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Gersfeld (ots) - Am Mittwoch (07.01.) ereignete sich gegen 16:30 Uhr in Gersfeld auf Höhe der Wassekuppenstraße 1 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 76-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia wollte von einem Parkplatz auf die Haupstraße ausfahren. Hierbei übersah diese offenbar eine Fußgängerin, welche sich hinter ihrem Pkw befand. Infolgedessen kam es zur Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren