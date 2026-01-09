PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Unfall auf der L 3181 mit drei Verletzten

Freiensteinau (ots)

Auf der L 3181 kam es am Freitagmorgen (09.01.), gegen 9.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war ein 32-jähriger Mann aus der Gemeinde Neuhof mit einem Mercedes Sprinter von Hauswurz kommend in Richtung Weidenau unterwegs. In einer Linkskurve verlor er bei winterlichen Straßenverhältnissen aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem ihm entgegenkommenden Bentley zusammen. Dessen Fahrer, ein 79-jähriger Mann und seine Beifahrerin aus der Gemeinde Grebenhain, wurden im Fahrzeug eingeschlossen und mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus diesem befreit werden.

Alle drei Unfallbeteiligten kamen zur weiteren medizinischen Behandlung zum Teil schwer verletzt in Kliniken. Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 170.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 3181 für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

