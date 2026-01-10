Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit einer verletzten Person

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Samstag (10.01.) meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 15.40 Uhr den Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Landesstraße 3172 zwischen Philippsthal - Harnrode und Heringen (Werra) - Lengers. Beteiligt war ein Skoda Superb und ein Audi A4, beide aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Aktuell liegen Erkenntnisse zu einer verletzten Person vor. Der Rettungsdienst und die Polizei sind im Einsatz. Angaben zu den beteiligten Personen, zum genauen Unfallhergang und zum Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden. Als Unfallursache kommen Schneeverwehungen in Betracht, so dass eines der beiden Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Die Strecke ist aktuell voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt örtlich. Beim Vorliegen weiterer belastbarer Informationen wird unaufgefordert nachberichtet.

Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, EPHK

