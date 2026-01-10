PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung in Bad Hersfeld

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Freitag (09.01.), gegen 19:20 Uhr, wollte ein 60-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Pkw BMW von der Straße Am Frauenberg nach links in die Meisebacher Straße einbiegen. Dabei missachtet er das Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren" und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem VW eines 57-jährigen Bad Hersfelders, der die Meisebacher Straße in Richtung Dippelstraße befuhr. An dem beiden PKW entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 6.000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

