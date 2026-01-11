Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß mit Schlossmauer aufgrund winterlicher Verhältnisse in Eichenzell

Fulda (ots)

Am Samstagabend (10.01.) befuhr ein 31-jähriger Mann aus Künzell mit seinem Audi A5 die Straße von Engelhelms in Richtung Schloss Fasanerie. Unmittelbar vor dem Schloss Fasanerie kam der Fahrzeugführer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schlossmauer sowie einem Zufahrtstor. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

