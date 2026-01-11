Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Gleitschirmflieger

Fulda (ots)

Poppenhausen (Wasserkuppe). Am Sonntag (11.01.) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Flugunfall mit einem Gleitschirmflieger an der Wasserkuppe. Ein 53-jähriger Mann aus Herford startete mit seinem Gleitschirm vom Berg der Flieger. Kurz vor dem Landeplatz Abtsroda flog der Mann eine Linkskurve. Hierbei kam es zu Problemen, sodass er den Landeplatz um wenige hundert Meter verfehlte und in einem Waldstück zum Absturz kam. Der erfahrene Gleitschirmflieger verfing sich hierbei in einem Baum und musste durch die eingesetzten Kräfte der Bergwacht aus der Baumkrone gerettet werden. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt. Neben den Kräften der Bergwacht Wasserkuppe und Oberbach/Bayern waren ein RTW und Kräfte der Polizeistation Hilders im Einsatz.

