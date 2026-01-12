PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Lkw - Fensterscheibe beschädigt - Heckscheibe entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Lkw

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter machten sich zwischen Mittwoch (07.01.) und Donnerstag (08.01.) an einem Lkw zu schaffen und entwendeten aus diesem mehrere Werkzeuge. Das Fahrzeug war in der Straße "Lappenlied" geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fensterscheibe beschädigt

Rotenburg. Unbekannte beschädigten am Sonntag (11.01.), gegen 21.15 Uhr, mittels nicht bekanntem Gegenstand die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Neustadtstraße und verursachten hierbei rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Heckscheibe entwendet

Bad Hersfeld. Ein im Mönchesweg geparkter VW Caddy war zwischen Montag (29.12.) und Sonntag (11.01.) Ziel unbekannter Langfinger. Diese demontierten eine der zwei Heckscheiben. Zudem entwendeten sie von vor Ort mehrere Geräte für Gartenarbeiten wie einen Laubbläser und Heckenscheren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

