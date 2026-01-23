POL-BOR: Bocholt - In Mehrfamilienhaus eingebrochen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Europaplatz;
Tatzeit: zwischen 22.01.2026, 23.30 Uhr und 23.01.2026, 06.30 Uhr;
In ein Mehrfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude am Europaplatz. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden durch das Kriminalkommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990, entgegengenommen. (jh)
