Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Europaplatz;

Tatzeit: zwischen 22.01.2026, 23.30 Uhr und 23.01.2026, 06.30 Uhr;

In ein Mehrfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude am Europaplatz. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden durch das Kriminalkommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990, entgegengenommen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

