POL-K: 260113-2-K Aktueller Autobahn-Einsatz - LKW kollidiert mit absicherndem Streifenwagen - drei Verletzte auf der A3

Am Dienstagmorgen (13. Januar) ist auf der Bundesautobahn 3 bei Leverkusen ein 65 Jahre alter LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug auf einen absichernden Streifenwagen aufgefahren. Der Berufskraftfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Zwei Polizisten im Alter von 23 und 24 Jahren wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle Beteiligten in umliegende Krankenhäuser.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Streifenteam gegen 10.40 Uhr einen liegengebliebenen LKW auf der Verteilerfahrbahn des Autobahnkreuzes Leverkusen abgesichert und auf den Abschleppservice gewartet. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der 65-Jährige mit seinem Lkw beim Ausweichversuch gegen das Heck des Streifenwagens und erfasste zwei weitere Lkw, die ebenfalls auf der Richtungsfahrbahn Oberhausen unterwegs waren.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren vor Ort.

Der Verkehr wird aktuell noch an der Unfallstelle vorbeigeführt.

