POL-BOR: Südlohn-Oeding - Unfallflucht begangen
Südlohn (ots)
Unfallort: Südlohn-Oeding, Pfarrer-Becker-Straße;
Unfallzeit: 23.01.2026, zwischen 08.00 Uhr und 08.20 Uhr;
Einen schwarzen Mitsubishi angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Südlohn-Oeding. Der Wagen parkte am Freitagmorgen zwischen 08.00 Uhr und 08.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Pfarrer-Becker-Straße. Der Unfallverursacher beschädigte den Wagen an der rechten Seite und flüchtete vom Unfallort. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Borken unter: Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
