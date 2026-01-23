POL-BOR: Südlohn-Oeding - Unfallflucht begangen

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Deichstraße; Tatzeit: zwischen 22.01.2026, 18.00 Uhr und 23.01.2026, 06.50 Uhr; In die Halle einer Firma eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Isselburg. Die Unbekannten verschafften sich in der vergangenen Nacht gewaltsam Zutritt in das Innere des Objekts an der Deichstraße. Dort entwendeten sie Werkzeuge. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen können? ...

mehr