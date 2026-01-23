LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern gegen 14.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 1027 von Tabarz in Richtung Waltershausen. An einer Ampel hielt der vorausfahrende 68-jährige Ford-Fahrer an, was die 74-jährige VW-Fahrerin scheinbar zu spät bemerkte und in der Folge auffuhr. Durch die Kollision wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste ...

