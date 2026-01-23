LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern Abend wurde ein 43-jähriger Fahrer eines Toyota in der Ichtershäuser Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen den 43 Jahre alten Mann eingeleitet. (jd)
