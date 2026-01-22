LPI-GTH: Aufgefahren
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Heute Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Erfurter Straße. Ein 43-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Straße von der Unterpörlitzer Straße kommend und musste seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein 63-jähriger Renault-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 43-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (jd)
