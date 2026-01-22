LPI-GTH: Positiver Drogenvortest
Gotha (ots)
Gestern Abend wurde ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis verlief. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. (ak)
