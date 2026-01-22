LPI-GTH: Positiver Drogenvortest

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Mühlhäuser Straße / Rennbahn. Eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin musste verkehrsbedingt halten, was die dahinterfahrende 40-jährige Skoda-Fahrerin scheinbar übersah. Es kam zur Kollision, wobei die Skoda-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Ein ...

