LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Am gestrigen Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Mühlhäuser Straße / Rennbahn. Eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin musste verkehrsbedingt halten, was die dahinterfahrende 40-jährige Skoda-Fahrerin scheinbar übersah. Es kam zur Kollision, wobei die Skoda-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell