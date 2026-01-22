Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausfriedensbruch

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend befand sich eine Gruppe Jugendlicher in einem Supermarkt in der Straße "Mühltor". Aufgrund ihres lautstarken Verhaltens wurden sie von einem Sicherheitsmitarbeiter des Hauses verwiesen. Der Aufforderung kam die Gruppe nicht nach, sodass die Polizei eingeschaltet wurde. Die Jugendlichen flüchteten aus dem Einkaufszentrum und beschädigten dabei unter anderem ein Müllbehältnis. Die neun Personen (dreimal m/14, m/13, w/14, w/15, w/16, m/15, m/19; alle deutsch) wurden im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet aufgegriffen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Minderjährigen an Erziehungsberechtigte übergeben. (jd)

