Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fünf Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 4 zwischen Gügleben und Riechheim gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam aus bislang ungeklärter Ursache eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab. Die vier im Fahrzeug befindlichen Kinder (w/0; w/2; m/2; w/3) sowie die Fahrerin wurden leicht verletzt. Alle Insassen des Mercedes wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße ist derzeit vollgesperrt. (ak)

