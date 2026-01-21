LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)
Am heutigen Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 2163 zwischen Mühlberg und Wandersleben. Hierbei wollte ein 62-jähriger LKW-Fahrer abbiegen, um auf die Bundesautobahn 4 zu gelangen und missachtete augenscheinlich eine entgegenkommende 28-jährige VW-Fahrerin. Die Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell