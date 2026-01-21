LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - In der gestrigen Nacht wurde ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer in der Langewiesener Straße durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm bereits im Jahr 2024 entzogen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ein Verfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

mehr