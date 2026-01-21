LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Dosdorf (Ilm-Kreis) (ots) - Offenbar ohne seinen Opel vor Wegrollen zu sichern, parkte ein 62-Jähriger sein Fahrzeug gestern Abend in der Ortslage. Eine 56-jährige Volvo-Fahrerin beabsichtigte den Opel zu passieren, als dieser nach hinten wegrollte und fortfolgend mit dem Volvo kollidierte. Im weiteren Verlauf touchierte der Opel ein Metallgeländer und kam zum Stillstand. An allen Fahrzeugen sowie dem Metallgeländer entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden ...

