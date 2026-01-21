LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen
Stregda (Wartburgkreis) (ots)
Bei gestrigen Geschwindigkeitsmessungen der Polizei auf der Landstraße 1021 zwischen Hötzelsroda und der Bundessstraße 19 passierten in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr 821 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Insgesamt wurden 86 Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 81 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell