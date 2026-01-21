LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Morgen befuhr ein 21-jähriger Toyota-Fahrer die Bahnhofstraße in Richtung "Am Anger". Dabei kam der Mann nach rechts vor der Fahrbahn ab und kollidiere mit einem geparkten Renault eines 40-Jährigen. Infolgedessen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen kamen nicht zu Schaden. (jd)
