Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall auf der B88

Friedrichroda - Engelsbach (Landkreis Gotha) (ots)

Am 19. Januar 2026 kam es auf der Bundesstraße 88 zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Suzuki-Fahrerin beabsichtigte abzubiegen und verringerte aufgrund dessen ihre Geschwindigkeit. Ein 63-jähriger Fiat-Fahrer übersah dies scheinbar und es kam zu einer Kollision. Die Suzuki-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, verkehrsregulierende Maßnahmen wurden durchgeführt. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell