Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall auf der B88

Friedrichroda - Engelsbach (Landkreis Gotha) (ots)

Am 19. Januar 2026 kam es auf der Bundesstraße 88 zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Suzuki-Fahrerin beabsichtigte abzubiegen und verringerte aufgrund dessen ihre Geschwindigkeit. Ein 63-jähriger Fiat-Fahrer übersah dies scheinbar und es kam zu einer Kollision. Die Suzuki-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, verkehrsregulierende Maßnahmen wurden durchgeführt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

