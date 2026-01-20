PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am 19. Januar 2026 ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Kesselbrunn/ Karl-Liebknecht-Straße. Hierbei hielt ein 38-jähriger Fahrradfahrer verkehrsbedingt an, welches der dahinterfahrende 62-jährige Skoda-Fahrer augenscheinlich übersah und auf den Fahrradfahrer auffuhr. Durch die Kollision wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der PKW blieb fahrbereit, das Fahrrad wurde durch den Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Drogenvortest positiv

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der gestrigen Nacht in der Alten Hausener Straße ein 22-jähriger Skoda-Fahrer angehalten. Im Rahmen dessen wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv verlief. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ein Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Fahrraddiebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit vom 16. Januar 2026, 13.00 Uhr bis 19. Januar 2026, 06.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Käfernburger Straße ein und entwendeten aus einem Kellerabteil ein weiß-schwarzes Mountainbike der Marke "Mondraker Dune" im Wert von circa 990 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0015624/2026) zu ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfall

    Gotha (ots) - Im Bereich Brauhausstraße/Remstädter Straße kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige VW-Fahrerin kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten VW Transporter. Hierbei verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht und ihr PKW musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren