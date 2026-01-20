Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am 19. Januar 2026 ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Kesselbrunn/ Karl-Liebknecht-Straße. Hierbei hielt ein 38-jähriger Fahrradfahrer verkehrsbedingt an, welches der dahinterfahrende 62-jährige Skoda-Fahrer augenscheinlich übersah und auf den Fahrradfahrer auffuhr. Durch die Kollision wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der PKW blieb fahrbereit, das Fahrrad wurde durch den Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell