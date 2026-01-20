Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenvortest positiv

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der gestrigen Nacht in der Alten Hausener Straße ein 22-jähriger Skoda-Fahrer angehalten. Im Rahmen dessen wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv verlief. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ein Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell