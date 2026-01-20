LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerhaus - Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
An einem Lagerhaus in der Friedrichstraße öffneten in der Zeit vom 09. Januar 2026, 20.00 Uhr bis 19. Januar 2026, 09.00 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür des Objektes. Anschließend entwendeten der oder die Täter Elektrowerkzeug im Wert von circa 2000 Euro. Zusätzlich entstand hoher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0015610/2026) zu melden. (ak)
