LPI-GTH: Körperverletzung
Gotha (ots)
Vor einem Supermarkt auf dem Coburger Platz gerieten gestern Abend eine 20-Jährige und ein 39-Jähriger (beide deutsch) in eine verbale Auseinandersetzung. Als eine 19-jährige Begleiterin (deutsch) der 20-Jährigen diese schlichten wollte, wirkte der 39 Jahre alte Mann körperlich auf diese ein. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell