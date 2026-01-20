Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots)

Ein 37-jähriger Fahrer eines Opel wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der Südstraße unterzogen. Es stellte sich heraus, dass an dem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren, sodass das Fahrzeug nicht versichert war. Zusätzlich war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den 37-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

