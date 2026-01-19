LPI-GTH: Diebstahl
Nottleben (Landkreis Gotha) (ots)
Von einer Baustelle im Bereich einer Gartenparzelle in der Neuen Straße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte Wellblechtafeln im Wert von circa 2.000 Euro. Aufgrund der Größe des Beuteguts wurde dieses augenscheinlich mittels eines Fahrzeuges abtransportiert. Die Tat wurde heute, gegen 08.50 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0015218/2026) entgegen. (jd)
