LPI-GTH: Diebstahl

Arnstadt (ots) - In der Zeit vom 03.01.2026 bis 18.01.2026 brachen bisher unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage "Lange Else" im Arnstädter Bierweg ein. Der oder die Täter zerstörten mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe des Gartenhauses und gelangten so ins Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Gartenhaus entwendet. Der Sachschaden an der Fensterscheibe beträgt ...

mehr