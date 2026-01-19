LPI-GTH: Verkehrsunfall
Gotha (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend im Bereich Südstraße/Uelleber Straße. Ein 32-jähriger Fiat-Fahrer fuhr von der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Südstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete der 32-Jährige augenscheinlich die Vorfahrt eines 56-jährigen Fahrers eines Citroen, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Fiat vor einen Gartenzaun geschleudert. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell