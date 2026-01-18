LPI-GTH: Sachbeschädigung an mehreren KFZ
Gotha (ots)
Am Sonntag gegen 10:15 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine Sachbeschädigung an einem PKW in der Körnerstraße informiert. Nach Eintreffen der Polizei wurden weitere drei Fahrzeuge festgestellt, welche beschädigt waren. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Fahrzeuge auf der rechten Seite zerkratzt, eines auf der linken Fahrzeugseite und eines auf beiden Fahrzeugseiten. Der Schaden wird auf ca. 8.000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0014502 (as)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell