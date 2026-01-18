Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei zwischen einer größeren Personengruppe

Eisenach (ots)

Am Samstag gg. 18 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es am Nordplatz zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen ist. Vor Ort wurde ermittelt, dass eine Personengruppe von etwa 20 Personen in Streit geriet und es zu einer Schlägerei kam. Dabei kamen auch Holzlatten zum Einsatz. Da der Hergang nicht genau ermittelt werden konnte bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 0014302/2026

