PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei zwischen einer größeren Personengruppe

Eisenach (ots)

Am Samstag gg. 18 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es am Nordplatz zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen ist. Vor Ort wurde ermittelt, dass eine Personengruppe von etwa 20 Personen in Streit geriet und es zu einer Schlägerei kam. Dabei kamen auch Holzlatten zum Einsatz. Da der Hergang nicht genau ermittelt werden konnte bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 0014302/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 08:33

    LPI-GTH: Garagenbrand

    Bahnhof Bufleben (ots) - Am Samstag gegen 13:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Brand einer Garage informiert. Der 55jähriger Garagenbesitzer reparierte an diversen Motorrädern herum, als in seiner zweiten Garage ein Motorrad, aus noch ungeklärter Ursache Feuer fing. Der Garagenbesitzer bemerkte dies und schob das brennende Motorrad aus der Garage. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Durch die Feuerwehren Gotha, Westhausen, Hochheim, Warza und Bufleben ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:17

    LPI-GTH: Kiosk aufgebrochen

    Gotha (ots) - Am Samstag gegen 09:30 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen aufgebrochenen Kiosk in Gotha, Arnoldiplatz informiert. Der Einbrecher verschaffte sich über die Eingangstür Zutritt zum Verkaufsbereich. Hier wurde ein Tablet entwendet. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf ca. 500,- Euro und der Wert des Tablet wurde ebenfalls mit 500,- Euro angegeben. Der Einbruch erfolgte am Samstag zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren