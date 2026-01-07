Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser gestoppt

Neugersdorf (ots)

07.01.2026 | 00:10 Uhr | Neugersdorf

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum 7. Januar 2026 in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf zwei vietnamesische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen, die einen Landsmann ohne gültigen Aufenthaltstitel von Tschechien kommend in das Bundesgebiet gebracht haben.

Gegen 00:10 Uhr kontrollierten die Beamten die 29-jährige Fahrerin eines Audi A6 sowie ihre beiden Mitfahrer. Der 19-jährige Beifahrer besitzt einen ungültigen Aufenthaltstitel und ist somit unerlaubt eingereist. Beim 36-jährigen Mitfahrer handelt es sich um den Fahrzeughalter. Er und die Fahrerin hatten Führerscheine dabei, bei denen es sich um nicht existente Fantasiedokumente handelt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen der Beihilfe dazu, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Urkundenfälschung. Es wird die Zurückweisung der drei Vietnamesen in die Tschechische Republik geprüft. Die Ermittlungen dauern noch an.

