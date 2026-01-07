PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalismus an Ostsächsischen Bahnhaltepunkten

Mittelherwigsdorf + Oderwitz + Eibau (ots)

06.01.2026 | Mittelherwigsdorf + Oderwitz + Eibau

Durch Hinweise der Deutschen Bahn wurde der Bundespolizei am 6. Januar 2026 bekannt, dass es an den Haltepunkten in Mittelherwigsdorf, Oberoderwitz und Eibau zu Sachbeschädigungen in Form von Graffiti und Glasbruch gekommen ist.

So wurden in Mittelherwigsdorf die Wetterschutzhäuschen auf Bahnsteig 1 und 3 mit weißer Farbe an allen Seiten mit Schriftzügen versehen. In Oberoderwitz wurden zwei Infovitrinen und ein Schaltschrank mit schwarzer Farbe besprüht sowie am Bahnhaltepunkt Eibau die Glasscheibe der Infotafel eingeschlagen.

Zur Schadenshöhe und den Tätern liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet Zeugen, welche Angaben zu den Tätern oder Schriftzügen machen können, sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 65
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

