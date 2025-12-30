Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehr als fünf Kilogramm Pyrotechnik beschlagnahmt

Sohland / Spree (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 29. Dezember 2025 gegen 15:00 Uhr in Sohland/Spree einen niederländischen PKW, welcher aus Tschechien kommend einreiste.

Fahrer war ein 38-jähriger Niederländer und auf dem Beifahrersitz saß ein 40-jähriger Staatenloser. Des Weiteren befanden sich noch drei Kinder im Alter von 10, 12 und 14 Jahren im Fahrzeug.

Auf Nachfrage gaben der Fahrer und der Beifahrer an, dass sie in Tschechien im Wert von circa 500,00 Euro pyrotechnische Erzeugnisse, "aber nichts Schlimmes", gekauft haben. Bei der Nachschau im Kofferraum fanden die Polizisten diese Erzeugnisse der Kategorien F3 und F4. Da keiner der beiden Männer einen Sachkundenachweis oder einen Berechtigungsschein zum Erwerb vorweisen konnte, wurde die Pyrotechnik mit einer Gesamtnettoexplosivmasse von 5,345 Kilogramm beschlagnahmt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen der Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und wird das Feuerwerk kostenpflichtig vernichten.

