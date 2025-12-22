Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Jugendlichen mit verbotenem Schlagring erwischt
Bautzen (ots)
21.12.2025 | 23:25 Uhr | Bautzen
Bundespolizisten kontrollierten am 21. Dezember 2025 in Bautzen um 23:25 Uhr einen 14-jährigen deutschen Jugendlichen, der einen Schlagring dabeihatte. Dieser fällt unter das Waffengesetz und wurde beschlagnahmt. Die Eltern holten ihren Sohn ab. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben.
