Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Handyfoto sollte über ungültigen Führerschein hinwegtäuschen

Bertsdorf (ots)

21.12.2025 | 11:42 Uhr | Bertsdorf

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 21. Dezember 2025 in Bertsdorf um 11:42 Uhr einen tschechischen Autofahrer, der dieses Jahr wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war.

Der 40-jährige Fahrer eines Skoda Fabia gab an, dass er seine Dokumente vergessen habe und zeigte den Beamten ein Handyfoto seines Führerscheines. Die Überprüfung ergab jedoch, dass dieser behördlich für ungültig erklärt worden war und er somit ohne Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug geführt hatte.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geschrieben. Die weiteren Ermittlungen wird die Landespolizei führen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell