Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter zurückgewiesen

Zittau (ots)

17.12.2025 | 07:45 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 17. Dezember 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter.

Der 52-jährige Türke war um 07:45 Uhr in einem Transporter aus Polen kommend eingereist und Anfang 2025 wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Außerdem besteht gegen ihn ein Einreiseverbot. Der Mann konnte die Geldstrafe inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 577,50 Euro zahlen und entging damit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen. Er wurde anschließend nach Polen zurückgewiesen.

