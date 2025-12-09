Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Lebensmitteldieb gestellt

Ebersbach-Neugersdorf (ots)

Durch einen Hinweis der Landespolizei wurde der Bundespolizei Ebersbach am 8. Dezember 2025 um 16:00 Uhr bekannt, dass sich in einem Supermarkt in Ebersbach / Sa. ein Ladendieb befinden soll.

Eine Streife erreichte umgehend den betroffenen Markt und wurde dort schon durch Marktmitarbeiter erwartet. Diese zeigten auf einen Mann, bei welchem es sich um den Ladendieb handeln soll. Als der 47-jährige Tscheche und sein mitgeführter Rucksack kontrolliert wurden, kamen unbezahlte Kosmetikartikel und Lebensmittel mit einem Gesamtwert von 190,00 Euro zum Vorschein.

Die Person wurde vor Ort an eine Streife der Landespolizei übergeben, welche die weitere Sachbearbeitung übernahm.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell