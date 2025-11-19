Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ versuchte Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Bad Bevensen ++ Täter flüchten mit Pkw ++ Ermittlungen dauern an ++

Einen Fahrkartenautomaten versuchten vermutlich drei Unbekannte in den Nachtstunden zum 19.11.25 im Bereich des Bahnhofgebäudes Am Bahnhof in Bad Bevensen gewaltsam zu öffnen und zu sprengen. Dabei wurden gegen 00:30 Uhr der Automat sowie angrenzende Scheiben des Bahnhofgebäudes beschädigt. An die im Automaten befindliche Geldkassette gelangten die Täter nicht, so dass die Täter ohne Beute flüchteten. Nach ersten Zeugenaussagen soll es sich um drei Personen gehandelt haben, die mit einem PKW wegfuhren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen auch im Zusammenhang mit weiteren Taten im Jahr 2025 in Bienenbüttel und Lüneburg dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

